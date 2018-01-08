08 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.305 -0.29 EURO 4,4920 -0.13
USD 3,7490 0.40 ALTIN 159,060 0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü, havalimanında yakalandı

DHA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 13:53 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 13:53

Bitlis'teki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü, Muş Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.


FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Bitlis İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce de çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve firari olarak aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü, dün Muş Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.