İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aranırken ihbar üzerine 21 Ağustos'ta İzmit'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Erkan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Erkan Akkuş çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş tutuklandı
24 Ağustos 2020 Pazartesi - 20:41 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 20:41