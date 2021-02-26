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FETÖ şüphelisi emekli tuğgeneral Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 9:23 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 9:23

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğunu, zanlının Ankara'ya sevk işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Edirne sınırından  Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)  şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğunu, zanlının Ankara'ya sevk  işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. 
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu  tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan  emekli Tuğgeneral N.C'nin Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya  çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, şüphelinin Ankara'ya sevk işlemlerinin devam ettiği  belirtildi.
 

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