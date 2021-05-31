31 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.420 -0.11 EURO 10,4010 -0.39
USD 8,5000 -0.76 ALTIN 520,580 -0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ soruşturmasında eski komutan tutuklandı!

AA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 19:34 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 19:34

FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı...


Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına  yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Akçaabat İlçe Jandarma  Komutanı Y.G. tutuklandı. 
 
Trabzon'da yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık  arama yöntemini kullanan FETÖ/PDY üyesi "mahrem imamlarla" görüştükleri  iddiasıyla gözaltına alınan Y.G. ile 2 kişi, savcılıkça ifadeleri alındıktan  sonra mahkemeye çıkarıldı.
 
Şüphelilerden Y.G, tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol  şartıyla serbest bırakıldı.
 
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem"  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon merkezli İstanbul ve  Antalya'da düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 5'i daha  önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

FETÖ Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Trabzon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.