22 Haziran 2019 Cumartesi
İSTANBUL 
30°C / 21°C
GALERİ VİDEO
BIST 94.022 -0.14 EURO 6,6280 1.69
USD 5,8260 1.07 ALTIN 261,800 1.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama!

22 Haziran 2019 Cumartesi - 16:04 | Son Güncelleme : 22 06 2019 - 16:05

İzmir merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 59 şüpheliden 13'ü tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  haklarında yakalama kararı verilen ve 18 Haziran'da düzenlenen operasyonla  gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
 
Adliyeye sevk edilen 9'u muvazzaf asker 13 şüpheli çıkarıldıkları  nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı  alındı. Yakalama kararı çıkarılan zanlılardan ihraç edilen 3 astsubayın firari  olduğu, bir üsteğmen ile 2 astsubayın ise yurt dışı görevinde olduğu öğrenildi.
 
İzmir merkezli 30 ilde, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma  Genel Komutanlığına sızdıkları, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden  arandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, aktif  görevdeki bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37  astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişiği kesilen 17 kişi olmak üzere 65  şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.