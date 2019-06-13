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FETÖ sanığı üniversite öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis!

AA |  13 Haziran 2019 Perşembe - 13:24 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 13:24

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan üniversite öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed  Harun Bulut ile avukatı katıldı.
 
Sanık Bulut savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia  ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Ben hiçbir zaman kod adı  kullanmadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini  kullandı.
 
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya  kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanığın ByLock kullanıcısı olması dikkate  alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına  karar verilmesini istedi.
 
Son sözleri sorulan sanık Bulut, mütalaayı kabul etmediğini belirterek  beraat isteğini yineledi.
 
Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Harun Bulut'u "silahlı terör örgütüne  üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına  karar verdi.
 

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