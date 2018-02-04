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FETÖ sanığı teğmenden "soru hırsızlığı" itirafı

04 Şubat 2018 Pazar - 12:18 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 12:18

Sivas'ta FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan teğmen, örgütün YDS ve ALES'teki soru hırsızlığıyla ilgili itiraflarda bulundu


Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün  (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda  gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı  olan teğmen, örgütün YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve ALES'teki  (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) soru hırsızlığını anlattı. 
 
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün askeri mahrem  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden  faydalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan teğmen M.H, ifadesinde girdiği  sınavlarda soruların önceden örgüt sorumluları tarafından kendisine verildiğini  itiraf etti.
 
Örgüt evlerine gittiklerinde gizliliğe büyük önem verildiğini, eve  gelen grupların birbirleriyle bile görüştürülmediğini anlatan M.H, lavaboya  gitmek istediklerinde bile birbirlerini görmemeleri için diğer odaların  kapılarının kapatıldığını dile getirdi.
 
2013'te girdiği YDS'den önce sınav sorularının örgüt evinde kendisine  verildiğini belirten M.H, şu itiraflarda bulundu:
 
"Sınavdan bir gün önce cemaate ait eve tanımadığım bir şahıs geldi.  Laptopunu açtı, '2013 yılı bahar dönemi YDS soruları bunlardır. Bunları  ezberleyin.' dedi. Hatta bu soruların altında cevaplar da işaretlenmiş  durumdaydı. Hatırladığım kadarıyla 80 tane soru vardı, YDS'de de 80 tane soru  sorulmuştu. Laptopta bize gösterilen sorular, sınav soru kitapçığının taranmış  haliydi yani sınav yapılmadan soru kitapçıklarındaki sorular bize gösteriliyordu.
 
Ertesi gün sınava girdiğimde bizlere sınavdan bir gün önce gösterilen  kitapçıktaki soruların aynısının çıktığını gördüm."
 
ALES soruları da verildi
 
Bu sınavdan bir ay kadar sonra 2013 yılı bahar döneminde ALES'e  girdiğini ifade eden M.H, şunları kaydetti:
 
"H.Y, A.K, ben ve bazı ismini bilmediğim şahıslar, ALES'ten bir gün  önce Ankara'da Balgat  mevkisinde bulunan cemaate ait eve gittik. Yine bu evde  bizi daha önce 2013 YDS sınav sorularını gösteren şahıs karşıladı. Bizi içeri  alarak, elinde getirdiği çıktıları dağıttı. Bu çıktılarda 2013 yılı bahar dönemi  ALES sorularının tamamı bulunmaktaydı. H.Y, ben ve A.K, bu çıktılardaki soruların  tamamını ezberledik. Soruları ezberledikten sonra bizlere çıktıları dağıtan şahıs  tekrar topladı. Ertesi gün ALES'e girdiğimizde bana bir gün önce gösterilen  soruların aynısının sınavda çıktığını gördüm.
 
Bu sınavdan 89 puan aldım. Aldığım bu puanla yüksek lisansa hak  kazandım. Benim bu seviyelere gelmem, girmiş olduğum sınavlardan önce bana  verilen soruları cevaplamam ile mümkün olmuştur."
 
M.H, sınav sorularını kendisine veren kişinin, Kur'an-ı Kerim'e el  bastırıp yemin ettirdiğini, eve gittiklerinde cep telefonlarını da topladığını  anlattı.
 
Bu kişinin kendilerine milliyetçi duygularla telkinde bulunduğunu dile  getiren M.H, "Bu soruları PKK'lılar alıyor, devletin kurumlarına sızıyorlar.  Sizin gibi masum ve temiz insanlar bu kurumlara girsinler.' dedi. Benim gibi evde  diğer kalan şahıslara da yemin ettirerek soruları verdi." ifadelerini kullandı.
 
YDS sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra Kara Kuvvetleri  Komutanlığından bir görevlinin kendisini arayarak, yedek olarak kazandığı  mühendis teğmenlik eğitim sırasının kendisine geldiğini söylediğini belirten M,H,  şu beyanlarda bulundu:
 
"Bunun üzerine benden sorumlu kişiyi aradım ve eğitim için  çağrıldığımı söyledim. Sorumlum, 'Zaten biliyoruz, haberimiz var.' dedi ve yanına  çağırdı. 'Bundan sonra namaz kılmayacaksın, ima yoluyla namaz kılacaksın.' dedi.  Bana ima yoluyla nasıl namaz kılacağımı ve nasıl abdest alacağımı anlattı.  Abdesti tuvalette almam gerektiğini, namazı ise oturduğum yerde sadece göz  hareketleriyle nasıl kılacağımı anlattı. Ben neden böyle yapmam gerektiğini  sorduğumda ise 'Bu, tedbirdir, bu kurumlar önemli kurumlar, dikkatli olmanız  lazım. Bu kurumlarda senin gibi temiz insanların olması lazım, onun için böyle  yapman gerekiyor.' dedi."

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