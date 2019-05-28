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FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası

AA |  28 Mayıs 2019 Salı - 17:38 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 17:40

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında düzenlenen ve daha sonra iptal edilen KPSS sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanık 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı


Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'daki Kamu Personel  Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen  tutuklu sanığa 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. 
 
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat  Aydemir bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.
 
Savunması alınan sanık Ferhat Aydemir, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia  etti.
 
2010 yılında yapılan KPSS'de kimseden soru almadığını ileri süren  sanık Aydemir, "Ben sınav sorularını çalmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul  etmiyorum. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep  ederim." diye konuştu.
 
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2010  yılında yapılan KPSS soru ve cevaplarını örgüt mahrem imamlarından aldığını ve  sanığın örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu ''mahrem imam'' olarak  görev üstlendiğini aktardı.
 
Savcı, sanık Aydemir'in haksız şekilde aldığı puan neticesinde  Çukurova Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kimyager olarak  atamasının yapıldığı ve bu şekilde kamudan yıllarca haksız şekilde maaş aldığı  dikkate alınarak üzerine atılı ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına  dolandırıcılık'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından  cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş  bildirdi.
 
Mahkeme heyeti de sanık Ferhat Aydemir'i "silahlı terör örgütüne üye  olmak" ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık'' suçundan 11  yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aydemir'e 235 bin 500 lira adli  para cezası da verildi.
 

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