FETÖ sanığı "mahrem imama" 8 yıl 9 ay hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Süleyman Atila ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında "öğretmen" olarak görev aldığı ve kendisine bağlı askeri personel ile ankesörlü hatlardan ardışık arama ile irtibat kurarak görüştüğü iddialarını kabul etmeyen sanık Atila, etkin pişmanlıkta bulunan tanıkların beyanlarının da doğru olmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.



Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile tanık olarak dinlenen eski havacı astsubay K.Y, İzmir'de bulunan askeri okuldan mezun olduktan sonra tayininin Kayseri'ye çıktığını anlattı.



Burada kendilerinden sorumlu örgüt mensuplarının Kayseri'de kendilerini sanık ile tanıştırdığını belirten K.Y, şunları söyledi: "Sanık ile Kayseri'de görev yaptığım 2014-2015 yıllarında yaklaşık 8-9 ay görüştüm. Buluşmalarımız iş çıkışında olurdu. Aynı evde kalan meslektaşım Y.Ş. ile birlikte bazen kendi evimizde bazen de sanığın evinde bir araya gelirdik. Sanık kendini önce Mümtaz kod adı ile tanıttı, sonradan Süleyman olduğunu söyledi. Sanığı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birkaç kez evimin önünde gördüm. Benimle irtibata geçmek istiyordu. İrtibat kurmak istemediğim ve korktuğum için görüşmedim." Aynı örgüt kapsamında Ankara'da yargılamasının devam ettiğini aktaran tanık K.Y, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını kaydetti.



Savcı mütalaasında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, Atila'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.