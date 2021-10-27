FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın tahliyesine itiraz reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağladığı suçlamasıyla yargılanan Gürbüz Sevilay’ın tahliye kararına itirazı reddedildi.

MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK 'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay hakkında, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlamak' suçlarından tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Sevilay'ın 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrolle tahliyesine karara vererek, duruşmayı erteledi.

SAVCILIK YENİDEN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Başsavcılık, sanık Sevilay'ın Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edilmesine itiraz etti. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Sevilay'ın FETÖ'nün Özbekistan ve Kırgızistan yapılanmasında yer aldığına dikkat çekilerek, “Sanığın yakalanma şekli ve yeri, suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin devam etmesi nedenleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekirken tahliye verilmiş olması usul ve esas yönünde kanuna aykırıdır” tespitine yer verildi. Dilekçede, Gürbüz Sevilay'ın yeniden tutuklanması talep edildi.

ÜST MAHKEME DE REDDETTİ

Tutuklama talebinin, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedilmesinin ardından nihai kararı vermesi için dosya, Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İncelemesini tamamlayan mahkeme, Sevilay'ın ‘tutuklu bulunduğu süre’ ve ‘etkin pişmanlık hükümlerinde yararlanmak için verdiği bilgiler’ dikkate alınarak tahliyesini yerinde buldu, savcılığın yeniden tutuklanma talebini reddetti.