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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 17:09 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 17:10

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


2. Ağır Ceza Mahkemesideki duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Türkben ile  avukatı katıldı.
 
Sanık Türkben, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock  kullanmadığını ve terör örgütleriyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
 
Duruşma savcısı, sanığın telefon hattı ve evindeki internetten ByLock  kullandığını, polislere "sohbet abiliği" yaptığını ve örgüt içinde "Ferdi" kod  adını kullandığını öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanık Türkben'e "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına  hükmetti.

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