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FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası

AA |  09 Mart 2018 Cuma - 18:38 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 18:40

Karabük'te FETÖ/PDY kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı


Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmen sanığa 7 yıl  6 ay hapis cezası verildi.  
 
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık eski öğretmen Serkan Elieyioğlu ve avukatları ile yakınları katıldı. 
 
Son sözleri sorulan Elieyioğlu, hakkındaki suçlamaları kabul  etmediğini belirterek, beraatını talep etti.
 
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
 
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Elieyioğlu'na 7 yıl 6 ay  hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
 

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FETÖ öğretmene hapis Serkan Elieyioğlu
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