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FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl hapis!

AA |  09 Mart 2021 Salı - 18:26 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 18:26

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuklu eski öğretmen sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Y. ve  avukatı katıldı.
 
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın KHK ile  kapatılan örgüte ait eğitim kurumlarında ''tayine tabi personel'' statüsünde  yönetici olarak 12 yıl boyunca çalıştığı, örgütsel sohbet toplantıları  düzenlediği, FETÖ'nün askeri okullara hazırladığı öğrencileri diğer örgüt  sorumlularına yönlendirdiği ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası örgütün finans  kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığı tespitleri dikkate alınarak  üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve  tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
 
Sanık B.Y. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. FETÖ/PDY  üyesi olmadığını savunarak "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütün  mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destek sağlamadım.  Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay  15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık B.Y'nin mevcut halinin devamına karar  verdi.

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FETÖ eski öğretmene hapis Adana
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