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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 15:23 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 15:23

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ethem Say  katılmazken, avukatı hazır bulundu.
 
Sanığın avukatı Say'ın suçsuz olduğunu, herhangi bir terör örgütüyle  bağlantısını bulunmadığını ifade ederek, beraatini istedi.
 
Duruşma savcısı sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti,  sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin ifade edildiği "A5 kategorisinde"  yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanık Say'a "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına  hükmetti.

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