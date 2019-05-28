FETÖ sanığı eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Abdurrahim Durgun ile avukatı katıldı.

Sanık Durgun, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "ByLock" kullanmadığını ve ilgili raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.



Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını iddia eden Durgun, beraat talebinde bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.



