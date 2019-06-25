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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl hapis cezası

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 13:56 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 13:56

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü firari sanık Mehmet Karabörk, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski Adana Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şube Müdürü firari sanık Mehmet Karabörk'e "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.  Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari sanık Karabörk'ün  avukatı katıldı. Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirterek savunması sorulan sanık  avukatı, müvekkilinin FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürdü ve beraatine karar  verilmesini talep etti.
 
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya  kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Karabörk'ü "silahlı terör örgütüne üye  olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak hakkında tutuklanmak üzere  yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.
 

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