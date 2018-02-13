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FETÖ sanığı eski bakanlık personeline 7 yıl 6 ay hapis

İHA |  13 Şubat 2018 Salı - 18:43 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 18:43

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle yargılanan Maliye Bakanlığı eski personeline "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis verildi


Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Mustafa S., avukatı ve yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Suçlamaları reddeden sanık, FETÖ üyesi olmadığını, örgütün kriptolu mesajlaşma programı olan ByLock'u kullanmadığını iddia etti. Maliye Bakanlığında 12 yıl görev yaptığını, çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edildiğini anlatan Mustafa S., "Devletime ve milletime hizmet etmeye gayret gösterdim. Olumsuz bir sicilim mevcut değildir. Bunların da dikkate alınarak karar verilmesini talep ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
 
Mustafa S.'nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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FETÖ Maliye Bakanlığı personeli terör örgütüne üye olmak
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