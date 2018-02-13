FETÖ sanığı eski bakanlık personeline 7 yıl 6 ay hapis

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Mustafa S., avukatı ve yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Suçlamaları reddeden sanık, FETÖ üyesi olmadığını, örgütün kriptolu mesajlaşma programı olan ByLock'u kullanmadığını iddia etti. Maliye Bakanlığında 12 yıl görev yaptığını, çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edildiğini anlatan Mustafa S., "Devletime ve milletime hizmet etmeye gayret gösterdim. Olumsuz bir sicilim mevcut değildir. Bunların da dikkate alınarak karar verilmesini talep ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mustafa S.'nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.