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FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis cezası

AA |  20 Haziran 2019 Perşembe - 15:56 | Son Güncelleme : 20 06 2019 - 15:59

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları"'yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay tutuksuz 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.


Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar  S.K. ve H.A. ile avukatları katıldı.
 
Duruşmada savunma yapan sanık S.K. FETÖ'nün "mahrem imamlarıyla"  ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle  haberleşmediğini öne sürerek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum  bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.
 
Diğer sanık da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar  verilmesini istedi.
 
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların örgütün "mahrem  imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama  sistemiyle haberleştikleri tespiti dikkate alınarak üzerilerine atılı "silahlı  terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.
 
Mahkeme heyeti de sanıklar S.K. ve H.A'yı "silahlı terör örgütüne üye  olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıp, mevcut hallerinin devamına  karar verdi.

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