22 Mayıs 2019 Çarşamba
İSTANBUL 
27°C / 18°C
GALERİ VİDEO
BIST 84.486 -0.96 EURO 6,8210 0.92
USD 6,1050 0.88 ALTIN 250,350 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ sanığı çifte hapis

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 14:35 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 14:35

Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında sözde "zümre başkanı" olduğu iddia edilen Erol Arslan 8 yıl 9 ay, örgütte "öğretmen" statüsünde yer aldığı öne sürülen eşi Yasemin Arslan da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


 
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatı Tülay Özenç,  duruşma salonunda hazır bulundu.
 
Tutuklu sanık Erol Arslan'ın Çorum L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS  üzerinden katıldığı duruşmaya, tutuksuz yargılanan eşi Yasemin Arslan ise  gelmedi.
 
Duruşmada mahkeme heyeti başkanı, geçen celse esas hakkındaki  mütalaasını sunan cumhuriyet savcısının her iki sanığın da "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istediğini hatırlatarak,  Arslan'a diyeceklerini sordu.
 
Beraatini talep eden Erol Arslan, son sözü sorulunca da "Bir dönem  dershanede çalıştım. Bu olaylar sadece dershanede çalışmaya başladıktan sonra  oldu. Öncesinde herhangi bir bağlantım yoktu. Bu duruma geleceğimi bilemezdim."  ifadelerini kullandı.
 
Avukat Özenç ise müvekkilinin beraatını ve tahliyesini talep etti.
 
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli nedenlerle  artırım ya da indirim yaptığı sanıklardan Erol Arslan'a "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, eşi Yasemin Arslan hakkında da aynı suçtan 6 yıl  3 ay hapis cezasına hükmetti.
 
Heyet, ayrıca Arslan'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına  karar verdi.
 
İDDİANAMEDEN
 
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erol  Arslan'ın uzun yıllar örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığı belirtiliyordu.
 
Arslan'ın örgütte önce eğitim yapılanması içinde yer aldığı, bölge  talebe mesulü olarak görev yaptığı, öğrencilerin örgütün emniyet-asker  yapılanmalarına girmeleri için eylemlerde bulunduğu kaydedilen iddianamede,  eğitim yapılanmasındayken "Eyüp" kod adını kullandığı, "Artvin il eğitim  danışmanı" statüsüne yükseltildiği, daha sonra da "emniyet mahrem yapılanması"nda  görevlendirildiği yer alıyordu.
 
İddianamede, sanık Arslan'ın örgütün emniyet mahrem yapılanmasında  sözde "zümre başkanı" statüsünde görev aldığı, emniyet personeli ile ilgilendiği,  himmet ve bilgi topladığı, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında "Sadık" kod  adını ve ByLock'u kullandığı, programı örgüt üyelerinin cihazlarına da yüklediği,  program üzerinden örgütsel iletişim sağladığı kaydediliyordu.
 
Sanık Yasemin Arslan'ın örgütün eğitim yapılanmasında görev aldığı,  birçok kişinin cihazına ByLock yüklediği, eşiyle örgütte tayin edildiği, diğer  sanıkla katalog evliliği yaptığının değerlendirildiği, kod adı kullandığı  anlatılan iddianamede, haklarındaki yakalama kararına rağmen uzun süre saklanan  sanıkların operasyonla yakalandıklarına yer veriliyordu.
 
İddianamede, sanıklardan Erol Arslan'ın "silahlı terör örgütü kurmak  veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, eşi Yasemin Arslan'ın ise "silahlı  terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle  cezalandırılmaları talep ediliyordu.
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.