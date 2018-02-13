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FETÖ-PKK'nın "terör" dayanışması

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 16:08 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 16:15

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK'nın, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaptığı işbirliği, yapılan açıklamalar ve eylemlere de yansıyor.


AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 15 Temmuz 2016 öncesi ve  sonrasındaki açıklamalar ve eylemler, terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün amaç  yönünden benzerliklerinin yanı sıra amaçlarını gerçekleştirmek üzere işbirliği  yaptığını da gösteriyor.
 
"İmralı Notları"nda FETÖ
 
FETÖ/PDY ile PKK/KCK arasındaki ilişki, terör örgütü elebaşı Abdullah  Öcalan'ın "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)" isimli  kitabında yer alan, dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Ankara  Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Öcalan arasında geçtiği iddia edilen  konuşmada net olarak ortaya çıkıyor.
 
Kitaba göre, Demirtaş, "Önceki görüşmede aktarımlarınız yanlış  anlaşıldı; Cemaate düşmanlık ve karşıtlık gibi yorumlandı. Gelmeden önce Sırrı  Süreyya bazı temsilcileriyle görüştü. Onlar da bunu tam anlayamadıklarını,  tedirgin olduklarını söylemişler." ifadelerini kullandı.
 
Bunun üzerine söz alan Önder, Ekrem Dumanlı ile görüştüğünü  belirterek, "Bunun nedenini anlayamadıklarını, Bahoz Erdal'ın Cemaate yönelik  sert açıklamalarıyla da birleşince kaygılandıklarını aktardı." sözlerine yer  verdi.
 
Bahoz Erdal'ın açıklamalarını soran Öcalan, görüşlerini şöyle anlattı:
 
"Dikkat edilmesi lazım. Aslında bu dönemde herkesin birbirine karşı  kullanacağı dil ve üsluba dikkat etmesi gerekir. Cemaatle ilgili şeye gelince, o  dedikleri gibi değildir. Biz kendilerine Ortadoğu'da demokratik ittifak bile  teklif ettik, değil mi? Öyle düşmanlığımız falan olmaz. Söyleyin, Gülen'i en iyi  anlayacak olan yine benim. Hatta kendisi 'Sulhta hayır vardır' demişti. Ben de  aynen katılıyorum. O da barışı destekliyor. Ortadoğu'da demokratik uzlaşı  sağlayabiliriz."
 
FETÖ/PDY'ye ait evlerde kaldığı belirlenen PKK kuryesi
 
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan  PKK kuryesi Hasan Ş.'nin FETÖ'ye ait evlerde kaldığı belirlendi.
 
PKK kuryesi Hasan Ş. ile kendisini yönlendiren ve "canlı bomba eylemi  yapabilecek örgütsel kapasitede olduğu" belirtilen terörist Mehmet E, FETÖ/PDY'ye  ait evin ağabeyi olduğu öne sürülen Halil S. ve Serhat K, 2016 yılının Nisan  ayında tutuklandı.
 
Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hasan Ş'nin  kaldığı evin FETÖ/PDY terör örgütüne ait "Işık evi" tabir edilen evlerden olduğu  belirtilerek, yapılan ev aramalarında PKK/KCK terör örgütüne ait dokümanlar ve  PKK/KCK terör örgütüne ait 5 kitapla  Fethullah Gülen'e ait 77 kitabın ele  geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
 
FETÖ, Kandil'e çıkmak istemiş
 
PKK'nın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan, 2016 yılının Mayıs  ayında terör örgütünün yayın organı olan televizyon kanalında yer alan bir  programa katılarak, "Ne kadar doğruydu bilemiyorum ama bazı duyumlarımıza göre bu  mayısta Tayyip Erdoğan düşürülecekti. Böyle söylentiler ve beklentiler vardı. Kim  yapacaktı, nasıl düşecekti bilemeyiz." açıklamasında bulundu.
 
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, Kandil'de PKK'nın sözde üst  düzey yöneticisi  Cemil Bayık'la 2015 yılının Mart ayında bir söyleşi  gerçekleştirdi.
 
Bu röportajda Bayık, iki terör örgütü arasındaki ilişkiyi şu sözlerle  aktardı:
 
"Birkaç ay önce bizimle temas kurmak istediler ama kabul etmedik.  Gelmek ve hatta söyleşi yapmak istediler. 'Gelirsek bu gazeteciliği aşan bir  duruma yol açacak' diye de söylediler. 'Cemaat Kürt meselesine ve çözümüne, bize  yönelik bakışını, tutum ve söylemini değiştirirse, buna ikna olursak o zaman  sizinle görüşürüz röportaj da yaparız' dedik. Öncelikle Fethullah Gülen'in  açıklama yapmasını istediğimizi söyledik."
 
"İki polisi PKK şehit etti ama FETÖ saldırıya zemin hazırladı"
 
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların  siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma  Komisyonu, 15 Aralık 2016'da Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'yı dinledi.
 
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü sırasında yaşadıklarını ayrıntılı olarak  anlatan Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memurunun şehit  edilmesi olayı ile ilgili "İki polisi PKK şehit etti ama FETÖ saldırıya zemin  hazırladı. Bundan şüphemiz yok, eminiz. Çünkü, saldırıdan sonra polislerin  isimlerini, silahların seri numaralarını, kendi telsizlerinden okudular."  ifadelerini kullandı.
 
"Devrimci halkların Gülen'le işbirliği en doğru karar"
 
Jandarma Genel Komutanlığınca TBMM Araştırma Komisyonuna gönderilen  raporda, bölücü terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Zana Azadi isimli  teröristin, 26 Nisan 2016 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda  "F.Gülen'i sevmediğimi herkes bilir. Ama AKP,­ DEAŞ faşizminin yıkılması için  devrimci halkların Gülen'le yaptığı işbirliği en doğru karardır." ibaresinin yer  aldığının tespit edildiği belirtildi.
 
Bombacının ablası FETÖ'nün "izdivaç ablası" çıktı
 
Ankara Kızılay'da 36 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı  organize eden PKK'lı firari Vahit Ayçil'in ablası Vahide Kütküt'ün FETÖ'nün  "izdivaç ablası" çıktığı basında yer aldı. ByLock yazışmaları da deşifre edilen  şüphelinin, eşiyle birlikte örgütteki kızlarla erkeklerin görüşmelerini  ayarladığı belirtildi.
 
ByLock'tan izdivaç faaliyetlerini yürüttüğü de tespit edilen Kütküt,  deşifre olan yazışmalarına göre, örgüt ablası Ayşe A.'ya, "Kızlarla ilgili  bilgileri eşime gönderdin mi?" diye sordu.
 
İddianamede, şüpheli Kütküt'ün eşi Burak Kütküt ile örgütteki kızların  bilgilerini istişare ettiği, daha sonra belirledikleri erkeklere uygun olanları  ayarlayarak görüşmelerini sağladığı kaydedildi.
 
"FETÖ unsurları temizlenince terörle mücadeledeki başarı arttı"
 
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Toplum ve Medya  Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi  sürecinde, PKK terör örgütünün eylemlerinin durduğuna dikkat çekti.
 
Bu durumun bugün hala akıllarda bir soru işareti olduğunu söyleyen  Çağlar, "Ama esas Türkiye açısından çok daha kritik ve meydanda olan birliktelik  şu. Bugün artık FETÖ kapsamında yapılan operasyonlardan sonra görüyoruz ki Doğu  ve Güneydoğu'da görevde olan gerek Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup askerler  gerekse iç güvenliğe ait unsurların arasında ciddi bir FETÖ yapılanması varmış.  Bunlar da ciddi anlamda Türkiye'nin terörle mücadelesini sekteye uğratıyorlarmış.  Zaten güvenlik güçleri FETÖ unsurlarından temizlenince, Türkiye'nin terörle  mücadeledeki başarısı ve yapılan operasyonların isabetlilik oranında da ciddi bir  artış dikkatimizi çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
FETÖ'nün, PKK terör örgütüne bilgi sızdırılması ve Türkiye'nin terörle  mücadeleye yönelik yaptığı operasyonların sabote edilmesi gibi birçok konuda çaba  sarf ettiğinin ortaya çıktığına işaret eden Çağlar, şunları kaydetti:
 
"Bugün Zeytin Dalı ve daha önceki Fırat Kalkanı Harekatı'na ya da  Türkiye'de iç siyasete dönük çeşitli tartışmalara baktığımızda bu işbirliği  görülüyor. FETÖ ve PKK mensuplarının gerek yasa dışı yayın organlarından gerek  sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ortaya sürülen iddialara baktığımızda, bunların  ciddi anlamda dil ve söylem birliği içerisinde olduğunu da görüyoruz."

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