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FETÖ/PDY soruşturmasında 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

05 Haziran 2020 Cuma - 9:43 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 10:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör  Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.  Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma  Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında  soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri  çıkarılarak aranan 37 şüpheli, saat 06.00'da Başsavcılığımızın talimatıyla  yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer  verildi.
 Açıklamada şüphelilerden 3'ünde sahte kimlik, birinde de kardeşine ait  kimlik bulunduğu belirtildi.  Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada 19 bin 125 dolar, 19 bin  250 avro, 100'er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1  Cumhuriyet altını ve 25 adet 1 dolar ele geçirildiği kaydedildi.
 

 

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