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FETÖ operasyonunda ortaya çıktı! 300 milyonda bir olasılık...

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 16:48 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 16:55

FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığına personel alımı amacıyla düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 249 şüphelinin büyük çoğunluğunun 2010'daki sınavda, aynı cümlelerle yazdıkları kompozisyon metninin bir Türk büyükelçi tarafından 2012'deki yurt dışı konferansında konuşma metni olarak kullanıldığı tespit edildi.


FETÖ operasyonunda ortaya çıktı. Sınavlara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, adayların cevap kağıtlarının birbirine benzeyebilmesinin 300 milyonda bir olasılık olduğu değerlendirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü FETO/PDY'nin  Dışişleri Bakanlığının 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlediği Aday  Meslek Memurluğu yazılı sınav sorularını ele geçirerek kendi örgüt üyelerine  dağıtmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu yıllardaki  sınavlar Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince ekiplerince  incelemeye alındı.
 
İncelemeler sonunda yapılan tespitler ve bilirkişi raporları  doğrultusunda 5 ayrı soruşturma yürüten ekipler, bu sınavlara istinaden ataması  yapılan 275 kişi olduğunu belirledi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 249 şüpheli hakkında gözaltı  kararı verilmesinin ardından harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, Ankara merkezli 44 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şu ana  kadar 106 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerinden 34'ünün Ankara'da gözaltına  alındığı öğrenildi.
 
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ ÇARPICI TESPİTLER
 
Operasyonun temel dayanağı olan bilirkişi raporları FETÖ üyelerinin  sınavlarda nasıl usulsüzlük yaptıklarını da ortaya koydu.Sınavları inceleyen uzman bilirkişiler hazırladıkları raporda,  çoğunluğu yabancı dil ile yanıtlanmış cevap kağıtlarındaki olağan dışı  benzerlikleri tek tek tespit etti.
 
Yazılı sınavdaki çeviri sorularında adayların çoğunluğunun aynı  paragraf içerisindeki cümlelerin bir kısmında üst düzey bir yabancı dil seviyesi  kullanırken bir kısmında ise ilköğretim öğrencisi seviyesinde bir dil  kullandıkları belirlendi.Raporda, 2010 yılında yapılan yazılı sınavda birçok adayın kalıp  olarak kullandığı bir kompozisyonun, 2012 yılında bir büyükelçi tarafından yurt  dışındaki bir konferansta kullanıldığı belirlenirken, bu durumun hazırlanan  kompozisyonların bir üst akıl tarafından adaylara servis edildiği ve  ezberletildiği kanaatini güçlendirdiğine vurgu yapıldı.
 
Söz konusu büyükelçinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Dışişleri  Bakanlığından ihraç edildiği belirtildi.
Bilirkişiler tarafından düzenlenen raporun sonuç bölümünde ise  adayların cevap kağıtlarının birbirine benzeyebilmesinin 300 milyonda bir  olasılık olduğu da ifade edildi.Öte yandan raporda, sınavı kazanan adayların KPDS ve YDS puanları  kontrol edildiğinde, çok düşük puanlar aldıklarının göze çarptığı, aynı adayların  Dışişleri Sınavında yabancı dil konusunda üstün başarı göstermelerinin ise  "hayatın olağan akışına aykırı olduğu" kanaatine varıldığı kaydedildi.
Ekiplerce yapılan tespitlerde de sınavı kazanan adayların geçmiş  dönemdeki telefon numaraları kontrol edildiğinde birçoğunun ankesörlü  telefonlardan ardışık ve periyodik olarak arandıkları ortaya çıktı.Sınavı kazanan adayların sınav dönemi ve sonrası telefon kayıtları  kontrol edildiğinde sınavdan önce örgüt evlerinde toplandıkları ve bu evlerde  sınava çalıştıkları, ayrıca sınav sorularını dağıtan şüphelilerle bazı  birlikteliklerinin olduğu tespit edildi.
 
ŞÜPHELİLERDEN 19'U AKTİF KAMU ÇALIŞANI
 
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 19 aktif kamu  çalışanından 14'ünün gözaltına alındığı belirtilirken, bunlardan 9'unun Dışişleri  Bakanlığı, diğerlerinin ise başka kurumların çalışanları olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında Mehmet Baransu'nun kardeşi Ahmet  Baransu ile Genelkurmay çatı davası sanığı ve sözde yurtta sulh konseyi üyesi  emekli tümgeneral Mehmet Dişli'nin oğlu Mehmet Beyazıt Dişli'nin de bulunduğu  kaydedildi.
 
OPERASYONDAN ÖNCE İTİRAFLAR GELDİ
 
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyon  öncesi bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak sınav  sorularını nasıl aldıklarını, bu sorulara örgüt evlerinde nasıl ve kimlerle  çalıştıklarını itiraf etti.Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve itiraflar doğrultusunda  operasyonun derinleştirilerek süreceği kaydedildi.

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