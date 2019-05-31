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FETÖ operasyonunda aranan 2 kişi yakalandı

AA |  31 Mayıs 2019 Cuma - 9:57 | Son Güncelleme : 31 05 2019 - 9:57

Balıkesir genelinde yapılan FETÖ operasyonunda, il merkezi ve Erdek ilçesinde aranan 2 FETÖ üyesi yakalandı. Yakalanan bir şüphelinin FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek infaz kurumuna teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve halen kısa dönem er olan 1 şüpheli muhasebeci Erdek ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 
 
Balıkesir il merkezinde yakalanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir diğer şüpheli ise, emniyette yapılan işlemlerin ardından Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 

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