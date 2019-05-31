FETÖ operasyonunda aranan 2 kişi yakalandı

Balıkesir genelinde yapılan FETÖ operasyonunda, il merkezi ve Erdek ilçesinde aranan 2 FETÖ üyesi yakalandı. Yakalanan bir şüphelinin FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek infaz kurumuna teslim edildi.

