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FETÖ operasyonunda 8 askere gözaltı

İHA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 21:53 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 21:53

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 muvazzaf askerden 8'i gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce gözaltına alınan mahrem imamların ifadeleri sonrası FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Amasya Merzifon ile Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri, İzmir'de 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 asker gözaltına alındı. 6 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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