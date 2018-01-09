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FETÖ operasyonunda 31 rütbeli asker gözaltına alındı

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 19:13 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 19:30

Siirt merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 31 rütbeli asker gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet  Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına  yönelik çalışmalarda haklarında yakalama kararı verilen 33 rütbeli askerin  gözaltına alınması için 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, bir üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay  ve 7 uzman erbaş olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı.
 
Zanlıların emniyetteki işlemleri ile firari 2 rütbeli askeri yakalama  çalışmaları devam ediyor.
 
  
 

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siirt FETÖ asker gözaltı
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