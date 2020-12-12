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FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 0:35 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 0:35

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden gözaltına alınan 278 şüphelinin 116'sı tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki  yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe  telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü  yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen ve 8 Aralık'ta operasyon düzenlenen  şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Operasyonda gözaltına alınan 278 şüpheliden 41'i emniyetteki  ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel işleyiş  ve mensupları hakkında faydalı nitelikte beyanda bulundukları değerlendirilerek  serbest bırakıldı.
 
2 şüpheli sonradan değişen delil durumuna göre, 1 şüpheli mükerrer  işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanıp  tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 234 şüpheliden 116'sı  tutuklandı.
 
118 şüpheli adli kontrol tedbirinin yeterli görülmesi, etkin pişmanlık  hükümlerinden faydalanmaları ve diğer nedenlerle adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı. İtirafçı sayısı 60 olarak belirtildi.
 
10 şüpheli hakkında Covid-19 tespiti, 2'si hakkında diğer sağlık  nedenleri, 2’si hakkında operasyonun hemen öncesi işlem gördüklerinden gözaltı  kararları iptal edilirken, 12 şüphelinin firari durumda olduğu, firari  şüphelilerden 3'ünün yurtdışında bulunduğu belirtildi.
 
Olay
 
İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda örgütün  sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen  295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda 278 kişi  gözaltına alınmıştı.

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İzmir Fetullahçı Terör Örgütü TSK
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