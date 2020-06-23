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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

AA |  23 Haziran 2020 Salı - 10:54 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 10:56

İzmir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki rütbeli mensuplarına yönelik  soruşturma kapsamında örgüt mensupları olmayanların ordudan atılmalarını  sağladıkları iddia edilen ve örgüt elebaşını ABD'de ziyaret ettikleri belirlenen  6 askeri öğrencinin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verildi.
 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli 8 ilde  belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında biri kurmay 3 binbaşı, 4  üsteğmen, 2 yüzbaşının da bulunduğu 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
 
FETÖ mensubu olmayanlara sistematik baskı uygulandığı iddiası
 
Şüphelilerin, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı'nda örgüt  mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını  sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede  bulundukları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri, şok mangalarına  dahil ettikleri, haksız yere sicillerini bozdukları, sair suretle her türlü baskı  ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları, gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim  ettikleri iddia ediliyor.

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