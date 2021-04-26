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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

AA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 7:25 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 7:25

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak  soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı  suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit  edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi  deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.
 
İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde yapılan çalışmada İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara  Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na  mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü  teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe  girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 97'si  Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava  Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 235'i  astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi  sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişinin  gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı.
 
  
 

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FETÖ TSK operasyon
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