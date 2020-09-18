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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 29 kişi tutuklandı

18 Eylül 2020 Cuma - 15:49 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 15:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına  yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf albay ve yüzbaşının da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanırken, 29 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. 
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada geçen hafta düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 83 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
 
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 29 şüpheli itirafçı oldukları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.
 
Savcılıkça nöbetçi hakimliğe sevk edilen aralarında muvazzaf albay ve yüzbaşının da bulunduğu 29 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
 
Nöbetçi hakimlik, 22 şüpheliyi delil durumu dikkate alınarak adli  kontrol şartıyla serbest bıraktı.
 
Hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
 
 Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli yeni tip  koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınmadı. Hakkında  gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli ise firari olarak aranıyor.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca  FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme  amacıyla ''örgüt yöneticisi (sivil)'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan  arananların tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta iki ayrı  operasyonda toplam 97 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
  
 

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