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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

17 Haziran 2021 Perşembe - 11:56 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 11:56

Konya merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün TSK'daki yapılanmasında askeri personelden, sabit hattan sözde 'mahrem hizmetler ağabeyi-imamı' tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.


Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'ndaki askeri personelden, sabit hattan sözde 'mahrem hizmetler ağabeyi-imamı' tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4ü muvazzaf asker, 1i ihraç edilen askeri personel, 3'ü emekli askeri personel, 1'i istifa eden askeri personel ve 11i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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