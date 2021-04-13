13 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.354 -1.61 EURO 9,6970 -0.20
USD 8,1450 -0.06 ALTIN 453,090 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

AA |  13 Nisan 2021 Salı - 10:58 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 11:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

FETÖ gözaltı TSK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.