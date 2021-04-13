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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
AA | 13 Nisan 2021 Salı - 10:58 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 11:17
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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