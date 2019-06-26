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FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 8:58 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 8:58

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, ''örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek'' adına askerlerle evlendirilen 5 kadın ile 5 muvazzaf subay ve bir izdivaç sorumlusu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca,  FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat  Teşkilatının çalışmaları sonucunda, TSK içine sızan örgüt mensuplarının deşifre  edilmesinde yeni ve daha önce herhangi bir soruşturmaya konu olmamış kriter  olarak, yapılanmada örgütsel tabirle ''izdivaç sorumluları'' tarafından  kullanılan Bylock içerikleri incelendi.
 
Savcılık, söz konusu içeriklerden tespit edilen ''örgütsel bağlılık ve  takibi kuvvetlendirmek'' adına askerlerle evlendirilen ''örgüt mensubu kadın  şahıs kataloğu'' olarak tabir edilen örgütsel arşiv içeriğine göre, daha önce  adli işlem kaydı bulunmayan ve sabit kontörlü/ankesör hattan irtibatı bulunan 5  muvazzaf subay ile bu askerlerle örgütsel tabirle ''izdivaç'' birimi tarafından  evlendirilen 5 örgüt mensubu kadın ve bir izdivaç sorumlusu olmak üzere 11  şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasına karar verdi.
 
Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet  Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma  başlatıldı.

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