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FETÖ'nün Sur İçi Avukatlar Grubunun sorumlusu yakalandı

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA) |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 12:11 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 12:11

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Sur İçi Avukatlar Grubunun sorumlusu olduğu iddia edilen avukat Erdal M. ve eşi A.M., gözaltına alındı. Çiftin kaldığı hücre evinde çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik 11 Haziran Cuma gecesi, Gaziosmanpaşada tespit edilen örgüte ait eve operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, Sur İçi Avukatlar Grubunun sorumlusu olduğu öne sürülen avukat Erdal M. ve eşi A.M., yakalanarak, gözaltına alındı.
 
Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda, 216.5 gram altın, 3 tam altın, 1 altın kolye,1 çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 3  tablet ve 7  flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 
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