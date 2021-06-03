03 Haziran 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.420 -0.74 EURO 10,5990 0.96
USD 8,7050 1.30 ALTIN 525,860 -0.26 BIST 1422 -0.63 ALTIN 526,500 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

FETÖ’nün suikast timine ceza yağdı

03 Haziran 2021 Perşembe - 14:18 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 14:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinin, 'nitelikli yağma' davasında karar çıktı. Muğla'da görülen davada FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari tutuklu 37 hükümlünün, 'nitelikli yağma' suçundan yargınladığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı.
 
Sanıkların tamamına, 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.
 
İDDİANAMEDEN
 
İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtilmişti.
 
Zincirleme suç hükümlerinin "yağma" suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti.
 
İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verilmişti. 

ETİKETLER

FETÖ suikast timi ceza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.