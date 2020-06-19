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FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu Çetin Şen'in hapis cezası onandı

19 Haziran 2020 Cuma - 11:59 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 11:59

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'e örgüt üyeliğinden verilen 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.


Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Şen  hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay Ceza  Genel Kurulu, İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde  makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, FETÖ'nün sözde  Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Şen'in örgüt üyeliğinden aldığı 12  yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
 
Çetin Şen hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan  mütalaada, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt  toplantılarına katıldığı belirtilmişti. Örgüt talimatları doğrultusunda Adalet  Bakanlığında görev yapan sanığın, Genel Müdürlük görevine getirildiğinin,  Yargıtaya üye seçildiğinin ifade edildiği mütalaada, Şen'in himmet topladığı ve  verdiği, ByLock kullandığı, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da sohbet  toplantılarına katıldığı, Yargıtayda grup sorumlusu olduğu, örgütsel faaliyetlere  devam ettiği bilgisine yer verilmişti.
 
Mütalaada, ByLock kaydında "Tacettin C3" kod adını kullandığı  belirlenen sanığın 2010'daki anayasa değişikliğinin ardından yeni oluşturulan  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilecek üyelerin belirlenmesinde etkin rol  oynadığı kaydedilmişti.
 
Erzincan'daki "Ergenekon" davasına müdahale
Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında  gözaltına alınmasıyla kamuoyunda geniş yer tutan soruşturmada rol oynadığı  belirtilen Çetin Şen'in, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü iken o dönem  başsavcı olan Cihaner'i yürüttüğü cemaat soruşturmaları nedeniyle arayıp "Böyle  soruşturmalar insanın başını derde sokar." dediği ifade edilmişti.
 
Öte yandan, Şen'in, bu soruşturmada gizli tanık "Efe" adıyla ifade  veren eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'tan, İlhan Cihaner ve dönemin  3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile ilgili tanıklık yapmasını istediği  bildirilmişti.

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