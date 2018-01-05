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FETÖ'nün sözde 'Safranbolu imamı' çift tutuklandı

DHA |  05 Ocak 2018 Cuma - 18:57 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 18:57

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Safranbolu imamı' olduğu tespit edilen Sinan M. ve eşi Halime M., tutuklandı.


FETÖ/PDY'nin sözde 'Safranbolu imamı' olduğu belirlenen Sinan ve eşi Halime M., Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın bölgede jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Karabük'e getirildi. Emniyette sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Sinan ve Halime M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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