FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen İnandı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Bu işlemden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz 'da adli makamlara teslim edilmişti.

Örgütün tepe yönetimiyle birebir irtibatlı olduğu tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY yurt dışı yapılanması soruşturması kapsamında, şüpheli İnandı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde, sözde ülke imamı ve Orta Asya mesulü olarak yer aldığının ve örgütle iltisaklı "SAPAT Eğitim Kurumları"nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığının belirlendiği ifade edildi.

İnandı'nın, örgütün tepe yönetimiyle birebir irtibatlı olduğu ve örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan "ByLock"u kullandığının belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yurt dışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğu anlaşılmakla, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ifadesi alınan şüphelinin mevcut delil durumu ve örgütteki pozisyonu dikkate alınarak TCK'nin 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan' tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir."