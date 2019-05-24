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FETÖ'nün sözde 'bölge imamına' hapis cezası

24 Mayıs 2019 Cuma - 12:18 | Son Güncelleme : 24 05 2019 - 12:26

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "İskenderun bölge imamı" olduğu öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Gül  ve avukatı katıldı.
 
Savunması alınan sanık Gül, hakkındaki tanık beyanlarını kabul  etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir sorumluluğum  yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.
 
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün  gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel görüşmeler  gerçekleştirdiği, örgüt içinde en son İskenderun bölge imamlığı görevini  yürüttüğü ve ''Enes'' kod adını kullandığı dikkate alınarak ''silahlı terör  örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde  görüş sundu.
 
Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Gül'ü ''silahlı terör örgütüne üye  olma'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına  karar verdi.

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