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FETÖ'nün sözde belediye imamı mason çıktı

26 Nisan 2021 Pazartesi - 9:29 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 9:37

FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan Erkan Karaarslan'ın 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne üye olduğu ortaya çıktı.


CHP'li birçok belediye başkanının danışmanlığını yapan FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın belediyelerden hortumladığı paraları sevgilisi Özlem Bayraktaroğlu'na yedirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Kararslan'ın karanlık ve karmaşık ilişkileri de gün yüzüne çıktı. Erkan Karaarslan'ın 10 dernekte üyeliği olduğu ortaya çıkarken bunlardan en dikkat çekicisi ise merkezi İstanbul'da bulunan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği.
 
YAŞAM DERNEĞİ DE VAR GIDA BANKASI DA
 
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne 34.139-095 sayılı kararla üye olan Karaaslan'ın dernekteki üyeliği aktif halde devam ederken; dernekler arasında Sarıçamda Yaşam Derneği'nden Sarıyer Gıda Bankası Yardımlaşma Derneği'ne kadar birçok dernek bulunuyor.
 
 
3 DERNEK FESİH KARARI ALMI
 
Devlet Denetim Elemanları Derneği, Muhasebe Kontrolörüleri Derneği, Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği , Sarıçamda Yaşam Derneği ve Gıda Bankası Yardımlaşma Derneği'ndeki üyeliği aktif halde devam ederken, merkezi Ankara'da bulunan Kamu Muhasebesi Enstitüsü Derneği, Mali Hizmetler Derneği ve Yönetim Bilişimleri Derneği'nin Genel kurur kararı ile üyeliğini fesih ettiği belirlendi.
 
11 ŞİRKET KURMUŞ
 
Öte yandan Aydın Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Erkan Kaaraslan'a ait 11 firmanın tesit edildiğinin yer alması dikkat çekti. Kaaraarslan'ın kendisi yada yakınları adına kurduğu 11 şirket aracılığıyla, Belediyeye yerleştirdiği personelleri de kullanarak belediyeleri milyonlarca lira zararar uğrattığı ileri sürüldü. (Sabah)
 

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