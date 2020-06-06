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FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi

06 Haziran 2020 Cumartesi - 12:05 | Son Güncelleme : 06 06 2020 - 12:05

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, örgütün sosyal medya hesaplarının kapatılmasıyla ilgili yazışmalar tespit edildi.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar  hapis cezası istemiyle dava açılan, FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson",  "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri  olduğu iddia edilen Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital  materyellerdeki inceleme tamamlandı.
 
Ele geçirilen bir bilgisayar ile çok sayıda cep telefonu, SIM" kart ve  flaş bellek üzerinde kısa sürede yapılan ayrıntılı inceleme raporları, dava  dosyasında yer aldı.
 
Raporda, tutuklu sanık Hüseyin Y'nin cep telefonunda, Almanya kodlu  telefon numarasıyla, FETÖ mensuplarının özellikle yasa dışı yollardan yurt dışına  kaçmak için görüşmeler yaptığı Signal programını kullandığı belirtildi.
 
Raporda, sanığın kullandığı Twitter hesabının diğer yöneticisi olan ve  FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan firari sanık "Zafer" kod adlı  Abdullah P. ile yazışmalar yer aldı.
 
Yazışmalarda şu diyalog dikkati çekti:
 
"Hüseyin Y: Abi hesapların ikisi de askıya gitti.
 
Abdullah P: Nasıl yani?
 
Hüseyin Y: Dahioglan da gitmiş
 
Abdullah P: Deme ya
 
Hüseyin Y: Başka ülkeden itiraz edilemez mi acaba
 
Abdullah P: Twitter'ın bir açıklaması var mı?
 
Hüseyin Y: Hayır direkt askı
 
Hüseyin Y: İtiraz ettim bakalım ne diyecekler."
 
Bu arada, sanığın kullandığı başka bir cep telefonunda yapılan  incelemede birden fazla VPN uygulaması ve güvenli silme programının tespit  edildiği belirtilen raporda, Hüseyin Y'nin Telegram uygulamasını kullandığının  belirlendiği kaydedildi.
 
Gaziantep'te 1 Mayıs'ta hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan  Hüseyin Y. hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5  yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edilmişti.

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FETÖ sosyal medya hesapları
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