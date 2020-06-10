FETÖ'nün şifresi kırıldı

FETÖ’den yakalanan denizci bir yüzbaşı, örgütün askeri sınavlarda üyelerine şifreli bir aday numarası verdiğini itiraf etti. Şifreleri çözen ODTÜ’den matematik uzmanları, “Numaraların böyle hazırlanması Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür” raporu verdi.

Denizci yüzbaşı E.A. 2017 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Ankesörlü telefonlarla aranmış, yakalanmıştı. Savcılıkta itirafçı olmak istediğini söyledi. Yüzbaşı E.A.’nın anlattıkları, sınav sorularını çalıp örgüt üyelerinin sınavlarda başarılı olmasını sağlayan FETÖ’nün özel şifreleme yöntemiyle ilgiliydi. Askeri okul mülakatlarından önce adaylar şifreleniyor, şifreli aday FETÖ’cü subaylar tarafından verilen en yüksek notla okula seçiliyordu. Mülakat heyetinin tamamı FETÖ’cü olmasa da, FETÖ’cülerin verdikleri notlarla adayların mülakatı geçmeleri sağlanıyordu. E.A. itiraflarında örnekler de verdi. Mesela bir yıl aday numaralarının sonu çift rakamlar olan öğrenciler okula girmişti, başka bir yıl ise aday numaralarının toplamı 21 olan öğrenciler.

ŞİFRE İKİ YIL SONRA ORTAYA ÇIKARILDI

E.A.’nın anlattıkları FETÖ operasyonlarının merkez üssü olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda mercek altına alındı. Ancak iddiaların bilimsel olarak da kanıtlanması gerekiyordu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nden bilirkişiler sınavları ve adayların numaralarını incelemeye aldı. İki yıl sonunda tüm sınavlardaki şifreleme yöntemleri ortaya çıkartıldı. Bilirkişi heyeti 13 Aralık 2019’da yazdığı raporda bu aday numaralarının tesadüfen verilmiş olamayacağını belirterek, “Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından küçüktür” dedi. Rapora göre örgüt 2005, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan hava astsubay sınavlarında öğrencilere şifreli numaralar vermişti.

22 İLDE GÖZALTI

İzmir’deki sınavlarda şifreyle TSK ’ya sızdırılan 1079 astsubay tespit edildi. Bunların 437’si hakkında zaten işlem yapılmış, 639’unun ise ankesörlü telefonlar aracılığı ile örgütün imamlarıyla irtibatlı olduğu saptanmıştı. Bilirkişilerin tespitini, önceden yapılan çalışmalar da doğruluyordu. Bunun üzerine dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı henüz haklarında adli işlem yapılmamış, 181’i muvazzaf 191 TSK mensubu hakkında yakalama kararı verildi. İzmir polisi tam 22 ayrı ilde eşzamanlı operasyonlar yaparak gözaltıları gerçekleştirdi.

ÖRGÜT SON BULANA KADAR

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde operasyonu yöneten İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Alçak Fetullahçı Terör Örgütü’ne karşı Türkiye Cumhuriyetimizin, hem Cumhuriyet başsavcılıklarımızın hem de emniyetin mücadelesi sürüyor. Nasıl ki bölücü terör örgütü PKK ’ya karşı verilen mücadele dağdaki son terörist bitene kadar devam edecekse, alçak Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik mücadele de örgüt son bulana kadar devam edecek. Bununla ilgili, hâlâ görevde olanlara yönelik çalışmaların çok kritik olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle devam ediyoruz” dedi.

İSTANBUL VE ANKARA’DA ‘MAHREM’ OPERASYONU

FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına karşı İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları operasyon talimatı verdi. Kara, Hava, Deniz ve Jandarma ’ya yönelik operasyonlarda sözde örgüt imamı olan öğretmen ve doktorlar da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütle halen irtibatta olan 21’i muvazzaf 114 kişi için gözaltı kararı verdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 ildeki adreslere operasyon yaptı. Gözaltına alınanlar arasında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde halen aktif görevde bulunan askerler ile askeri öğrenciler de vardı. Ayrıca askerlere talimat veren doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu mahrem imamlar da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, operasyonda 53 kişinin gözaltına alındığı, diğer kişilerin de arandığı belirtildi

‘MAHREM’ İMAM İTİRAFÇI OLDU