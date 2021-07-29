FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi Alparslan Demir nasıl David Keynes oldu?

FETÖ silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 35 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, Keynes’in 9 Haziran 2021 tarihinde saat 10.20’de İstanbul Havalimanı’na geldiği ve gözaltına alındığı belirtildi. Keynes, 14 Haziran’da çıkarıldığı İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, David Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianameye göre, örgütün ‘TSK Mahrem Yapılanması’nda Öğretmen (Grup Abisi) konumuna kadar yükseldi. 2000’li yılların başında sahip olduğu mahrem bilgilerden çekinen FETÖ, Alparslan Demir’i ABD ’ye götürdü. Demir, ABD vatandaşlığına geçerken ismini İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes’ten esinlenerek ‘David Keynes’ olarak değiştirdi.

‘PROGRAMI ATALAY CANDELEN HAZIRLADI’

Keynes, arkadaş çevresinden Atalay Candelen’le Amerika’da birlikte ev kiralayarak kalmak için anlaştıklarını söyledi. Candelen ile 2013’te 17-25 Aralık olaylarından önce buluştuklarını aktaran Keynes, “Ona kimlik bilgilerimi ve kredi kartımı verdim. Mart 2014’de Türkiye’de buluştuğumuzda, ByLock isimli bir program hazırlayarak Apple markete yüklediğini söyledi ve telefonuma kurdu”dedi..

TESLİM OLMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Alpaslan Demir’in hem Türkiye’deki ismi ve TC numarası hem de Amerika’daki ismi olan David Keynes ve ABD pasaport numarası yer aldı. Türk vatandaşı olan Alpaslan Demir’in aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu belirtildi. Demir’in (Keynes) avukatı aracılığı ile dilekçe vererek Türkiye’ye gelip teslim olmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini anlatmak istediği, 9 Haziran 2021’de ABD’den Türkiye’ye gelince hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda havalimanında gözaltına alındığı ifade edildi. Keynes etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği, örgütle ilgili bilgiler verdiği de öğrenildi. (Hürriyet)