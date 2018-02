FETÖ'nün "para kasası" mahkemede konuştu: Bildiklerimi anlatacağım

Çorum'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin dava kapsamında aralarında FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

ÇIKMAZ'IN SAVUNMASI ALINDI

Çıkmaz, hakkındaki suçlamaları bildiğini dile getirerek "Benim tek gayem Rabb'imin rızasını kazanıp iyi bir kul olmaktı. Böyle canilerle nasıl aynı yolda olmuşum, bilmiyorum. Sızlayan vicdanımı rahatlatmak için bildiklerimi anlatacağım." dedi.

"ARTIK İYİCE PİŞTİN, SENİ MÜTEVELLİ YAPIYORUM"

Örgütle 1995 yılında oturduğu apartman dairesinin alt katına taşınan üniversite öğrencileri vasıtasıyla tanıştığını, ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilere yardım etmek için yemek götürdüğünü ve beraber namaz kıldıklarını anlatan Çıkmaz, 2014 yılında örgütün "Çorum il imamı" olarak tanıdığı "Hamza" adlı kişinin kendisine, "Sen artık iyice piştin. Seni mütevelli yapıyorum" demesinden sonra haftada iki gün toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

Örgüte kurban, burs ve himmet adı altında bağışlarda bulunduğunu ancak kimseden zorla himmet toplamadığını öne süren Çıkmaz, örgüt toplantılarında genellikle dini içerikli sohbetler yapıldığını iddia etti.

Çıkmaz, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten uzaklaşmaya çalıştığını belirterek şöyle devam etti:

"2014 yılının başından itibaren toplantılara katılmadım. Sadece şirketlerimin işleriyle ilgilendim. İyi ve güzel günlerde birlikte olduğumuz arkadaşlarımdan bir anda kopmak çok zor oldu. Ben vatanını, milletini seven, sözüne itibar edilen, Çorum'un sayılı iş adamlarından biriyim. Birçok kez vergi rekortmeni oldum. Sudan'da 6 ay önce tutuklandım. Beni Türkiye'deki suçlardan dolayı cezaevine attılar. Üç ay Sudan'da cezaevinde çok kötü şartlarda kaldım. Ben vejetaryenim. Vücuduma et, et ürünleri ve et suyu girince rahatsızlanıyorum. Arapça bilmediğim için orada derdimi de anlatamadım.