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FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırmasına ilişkin davada karar

AA |  04 Eylül 2020 Cuma - 17:58 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 18:13

FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırmasına ilişkin davada 4 sanık, 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı


Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz  sanıklar ile avukatları katıldı.
 
Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, örgüt üyesi  olmadıklarını, sınav sorularının sızdırılmasında herhangi bir sorumluluklarının  bulunmadığını öne sürdü.
 
Avukatların beyanı ile sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından  hükmü açıklayan mahkeme başkanı Abdullah Fırat Gedik, ÖSYM'de örgüt mensubu bir  kısım personelden sorumlu olduğu belirtilen sanık Mehmet Dönmez'i, "Silahlı terör  örgütü yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
 
Sınav sorularının sızdırılması faaliyetine doğrudan iştirakine ilişkin  kati bir tespit bulunmayan Dönmez, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale  suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat  etti.
 
ÖSYM'de görevliyken sınav sorularının güvenliğinden de sorumlu olan  sanık Muhammet Emin Akçelik, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 6  ay hapisle cezalandırıldı.
 
Yaptığı sanal sunucu vasıtasıyla, SIR cihazına aktarılması sırasında  ÖSYM sorularına ilişkin verilerin bir kopyasının alınıp, örgüte sızdırılmasını  sağladığı anlaşılan Akçelik'e, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale  suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından da 6 yıl  3 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.
 
Eski ÖSYM çalışanı sanıklar İbrahim Cem İlman, "Silahlı terör örgütüne  üye olma" suçundan 8 yıl 4 ay, İbrahim Pektaş ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle  cezalandırıldı.
 
İlman ve Pektaş, "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle  haksız çıkar sağlama" ve "ÖSYM Kanununa muhalefet" suçlarından beraat ettiler.
 
Mehmet Dönmez ve Muhammet Emin Akçelik'in tutukluluk halinin devamına  hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını  karar verdi.
 

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FETÖ ÖSYM hapis
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