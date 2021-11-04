FETÖ'nün MASAK yapılanması davasında karar

FETÖ'nün Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılanmasına ilişkin çoğu meslekten ihraç gelir uzmanı olan 8 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme itirafçı olan sanıklardan 4'üne 1 yıl 6 ay ile 3 yıl 6 ay arasında ceza verirken, 3 sanık beraat etti, 1 sanığın ise dosyası ayrıldı. Verilen cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ankara 16ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına 8 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme, sanıkların savcılığın mütalaasına karşı savunmalarını sordu. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan sanıklarından Bilal Civci, "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Tüm bildiklerimi anlattım" dedi. Bilal Civci daha önceki savunmalarında örgütle ilgili bilgiler vermiş 2010 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına hazırlandığı sırada sınav sorularının kendilerine verildiğini ve soruların sınavda çıktığını söylemişti. 2011'in Şubat ayında gelir uzman yardımcısı olarak atandığını söyleyen Civci, sınavı kazanıp göreve başlayan 20 kişiden 15'inin de soruların dağıtıldığı yerdeki kişiler olduğunu söylemişti.

Sanık Cihat Yıldırım ise daha önce örgüt üyeliği suçundan başka bir mahkemece cezalandırıldığını belirterek, beraatını talep etti. Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan sanıklar, Abdulkerim Karacaya silahlı terör örgütü üyeliği, suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, Abdulkerim İleri ve İbrahim Özkana aynı suçtan 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verdi. Sanık Bilal Civciye ise silahlı terör örgütü üyeliği ve resmi belgede sahtecilik suçlarından toplam 3 yıl 6 ay 15 gün ceza verildi. Sanıklardan Mustafa Toktaş, Nimet Bilgin ile daha önce örgüt üyeliğinden ceza alan sanık Cihat Yıldırımın beraatına karar veren mahkeme, sanık Abdullah İsakın dosyasını ayırdı.

Ceza verilen tüm sanıklar yönünden hükmün açıklanması geri bırakıldı.