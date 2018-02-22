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FETÖ'nün Manisa askeri sorumlusu İstanbul'da yakalandı

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 20:11 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 20:11

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri sorumlularından olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.


Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma  Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Manisa'daki askeri  sorumlularından olduğu öne sürülen ve daha önce hakında yakalama kararı bulunan  firari durumdaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi F.K'nin İstanbul'da  olduğu tespit edildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde F.K'nin bulunduğu adrese  operasyon düzenledi.
 
Gözaltına alınan F.K, Manisa'ya getirilerek, devlet hastanesinde  sağlık kontrolünde geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü. 

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