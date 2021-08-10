FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, 2'si 1. sınıf, 2'si 2. sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Terör örgütü FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si 1. sınıf, 2'si 2. sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.