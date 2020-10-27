FETÖ'nün, mahrem infaz koruma memurlarına operasyon: 22 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin 'mahrem ceza infaz koruma memurları' yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada, 20 ‘mahrem abi’nin, 2012-2014 yılları arasında kullandığı ve ‘hizmet hattı’ olarak adlandırdıkları ‘operasyonel hatlar’ ile ardışık arama yöntemiyle yaklaşık 500 infaz koruma memuru ile irtibat sağlayıp, bir araya geldikleri tespit edildi.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Başsavcılığın soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarması üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ, Adana Rize ve Kahramanmaraş olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2’si mesleklerinden ihraç edilmiş 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının yapılacağı Tekirdağ’a getirilirken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.