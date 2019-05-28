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FETÖ'nün mahrem imamı duruşmada tutuklandı

AA |  28 Mayıs 2019 Salı - 12:16 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 12:16

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığın, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle duruşmada tutuklanmasına karar verildi.


İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemil  Akbulut ve avukatı katıldı.
 
Mahkeme başkanı, başka bir dosyada "silahlı terör örgütü üyesi olmak"  suçundan yargılanan tanık R.B'nin, "Akbulut'un örgüt içerisinde "Cevdet" kod  adını aldığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 'müdür yardımcısı' konumunda olduğu,  örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ayrıca sanığın daha  önceden örgütün Alsancak'ta büyük bölge talebe mesulü' olarak görev yaptığı"na  ilişkin beyanını okudu.
 
 Başkan, tanık Ö.S'nin, Akbulut'un "Askeri yapılanma içerisinde kod  isimle yer aldığı ve Eagle programını kullandığına" ilişkin ifadesini de  paylaştı.
 
Akbulut ise Ö.S. ve R.B'nin ifadelerinin gerçek dışı olduğunu ileri  sürdü.
 
Tanık R.B'nin mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep eden duruşma  savcısı, sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verilmesini  istedi.
 
Mahkeme heyeti, tanık beyanlarını göz önünde bulundurarak Akbulut'un  tutuklanmasına karar verdi.
 

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