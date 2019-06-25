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FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon!

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 8:05 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 8:15

FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik  soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel  Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri  ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında  aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten Kanun  Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 1 sözleşme  feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay ve hakkında teşhis veya alınmış ifade bulunan  askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci, Deniz Kuvvetlerinde görevli iken açığa  alınmış 1 teğmen, 1 astsubay olmak üzere toplam 36 şüphelinin yakalanması için  gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah  İzmir merkezli 18 ilde operasyon başlattı.
 

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